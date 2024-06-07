Михайлюк — второй украинский баскетболист, который сыграл в финале плей-офф НБА

Свят сыграл в первом матче серии между Бостоном и Далласом

Украинский защитник Бостон Селтикс Святослав Михайлюк стал вторым украинцем, который сыграл в финальной серии плей-офф НБА.

Михайлюк появился на площадке в первой игре финала НБА между Селтикс и Даллас Маверикс. За 2 минуты и 40 секунд украинец отметился двумя очками.

Ранее в финальных сериях НБА играл Станислав Медведенко. В его активе — два титула в трех финалах НБА в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

В общей сложности, Святослав провел в текущем сезоне 47 матчей. В среднем за более чем девять минут игрового времени украинец набирает 3,6 очка, 1,1 подбора и 0,8 передач. В плей-офф Михайлюк вышел в шести матчах, получая в среднем 3,5 минуты на паркете.

Напомним, что Селтикс в ходе плей-офф прошли Майами Хит (4-1), Кливленд Кавальерс (4-1) и Индиану Пэйсерс (4-0). Первый матч финала с Маверикс завершился победой Бостона (107:89).

Источник