Карлос Алькарас — о полуфинале против Синнера: «Это будет сложный вызов, но я к нему готов»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями накануне матча против итальянца Янника Синнера на Ролан Гаррос

«Во-первых, я очень рад, что снова сыграю здесь в полуфинале. Это всегда особенный момент — играть в полуфинале турнира Большого Шлема. Я в предвкушении предстоящего матча против Янника. Это будет очень сложный вызов, но я к нему готов. Надеюсь, что все будут наслаждаться этим матчем так же, как и я.

Что самое трудное в игре против Синнера? Ты должен бегать так, будто это марафон, знаете, туда-сюда. Я думаю, что у него нет слабых сторон. Все, что он делает, он делает идеально. То, как он бьет по мячу, это просто невероятно. Он двигается очень, очень хорошо. Он доводит тебя до предела на каждом мяче, в каждом розыгрыше. Я думаю, что играть против Янника — это самая трудная задача. В то же время мне это нравится. Я люблю такие матчи. Мне нравятся такие вызовы, очень тяжелые битвы против него. Предыдущие матчи, которые мы играли, я думаю, были именно такими, и мне это нравится. Мне нравится находить решения, находить способ победить его так, как я это сделал в Индиан-Уэллс. Например, я поиграл 1:6 в первом сете, а потом нашел способ создать ему проблемы. Я считаю, что такие ситуации очень полезны, чтобы попытаться найти правильный путь.

Чувствую ли я себя как-то иначе, когда выхожу на корт играть именно против Синнера? Ну, пожалуй, немного больше нервов перед игрой. Я не буду врать. Он, наверное, один из самых сложных соперников, с которым мы можем столкнуться. Я думаю, что он лучший игрок в мире. Он сейчас первая ракетка мира, так что (смеется)… Это будет интересный матч. Как я уже говорил, матчи, которые мы играли раньше, были невероятными. Я думаю, что все захотят посмотреть и этот матч. Когда состоялась жеребьевка, я думаю, что все хотели, чтобы в полуфинале в моей половине был Синнер. Посмотрим, как оно будет, но я думаю, что это будет здорово для тенниса и для болельщиков».

Карлос Алькарас и Янник Синнер сыграют друг с другом десятый раз. Испанец лидирует в этом противостоянии: 5-4. В этом году Алькарас победил Синнера в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

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