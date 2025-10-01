Пекин. Синнер уверенно победил Тьена в финале и стал двукратным чемпионом

На турнире ATP 500 в Китае состоялся решающий матч



Пекин, Китай • 24-30 сентября • хард • $4,194,080

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) – Лернер Тьен (США) 6:2, 6:2

Итальянский теннисист сыграл седьмой финал в текущем сезоне и одержал третью победу. Напомним, что в январе Синнер победил на Australian Open, а в июля стал чемпионом на Уимблдоне.

Путь к титулу:

R32: Марин Чилич (Хорватия) 6:2, 6:2

R16: Теренс Атман (Франция, Q) 6:4, 5:7, 6:0

QF: Фабиан Марожан (Венгрия) 6:1, 7:5

SF: Алекс де Минор (Австралия, 3) 6:3, 4:6, 6:2

FR: Лернер Тьен (США) 6:2, 6:2

Сегодня Янник провел свой 30-й финал в карьере и выиграл 21-й титул, из них 18-й – на хардовых кортах. Среди игроков, которые дебютировали в Туре в этом столетии, только два игрока опережают итальянца по количеству трофеев в первых 30 финалах – Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, которые выиграли по 23 титула.

Синнер третий сезон подряд сыграл в финале турнира в Пекине. Впервые он победил здесь два года назад. Титул в Пекине принес Янник Синнеру $751,075 призовых и 500 рейтинговых очков. В обновленном рейтинге он останется второй ракеткой мира.

Американец Лернер Тьен впервые дошел до финала на турнирах ATP. По итогам соревнований в Китае 19-летний американец обновит свой персональный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на 36-е место (+16). За выход в финал он заработал $404,105 призовых.

