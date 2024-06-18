Берлин. Чжэн Циньвэнь на старте победила Осаку и выиграла первый матч на траве с 2022 года

На турнире WTA 500 в столице Германии завершился второй игровой день

Берлин, Германия • 17-23 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Екатерина Александрова (-) — Беатрис Аддад Мая (Бразилия) 6:4, 6:4

Линда Носкова (Чехия) — Анжелик Кербер (Германия, WC) 7:6(4), 2:6, 6:4

Ван Синьюй (Китай) — Онс Жабер (Тунис, 8) 4:6 (прерван)

Донна Векич (Хорватия, WC) — Юле Нимайер (Германия, WC) 1:6, 6:1, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 6) — Наоми Осака (Япония, WC) 6:4, 3:6, 6:3

Виктория Азаренко (-) — Мария Саккари (Греция, 7) 6:4, 6:2

Вероника Кудерметова (-, Q) — Людмила Самсонова (-) 3:6, 6:4, 6:4

Чжэн Циньвэнь вышла вперёд в счёте очных противостояний с Наоми Осакой (2-1), которую уже обыгрывала в этом сезоне на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме. Это первая победа китайской теннисистки на травяном покрытии с 2022 года, когда она дошла до третьего круга на Уимблдоне. В прошлом сезоне Чжэн Циньвэнь проиграла все три сыгранных матча на траве.

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