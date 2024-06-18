Тед Крэвиц уверен, что в Haas будут выступать Окон и Берман

В теории нет вообще никакой ясности, кто будет в 2025 году выступать за Haas F1 – это одна из двух команд, в которой не подтверждены контракты ни с одним из гонщиков (вторая – Alpine), однако журналисты британского телеканала Sky Sports не готовы с этим согласиться.

Сегодня в очередном выпуске Sky Sports F1 Podcast Тэд Крэвиц, опытный репортёр, много лет работающий в паддоке, заявил буквально следующее:

«За Haas будут выступать Оливер Берман и Эстебан Окон, и они, по-моему, станут самой высокой парой гонщиков в истории Формулы 1, ведь рост каждого в районе 185 см! И теперь конструкторам Haas предстоит принять меры, чтобы эти парни поместились в кокпите машины.

То, как руководитель Haas F1 Айо Комацу в Канаде говорил о гоночных качествах Окона, в полной мере убеждает меня в том, что напарником Олли в следующем году будет именно Эстебан. Скажем так: я уверен в этом на 99%».

Вот что Комацу о французском гонщике говорил в Монреале: «Эстебан – очень опытный профессионал, у него в активе победа в гонке и несколько подиумов, за свою карьеру он заработал множество очков, выступая за разные команды. А нам как раз нужен опытный гонщик. При этом ему всего 27 лет, он ещё очень молод, однако его отличает целеустремлённость и отвага.

Я веду переговоры с несколькими опытными гонщиками, но и с молодыми тоже, и Эстебан однозначно один из тех, кого я вполне серьёзно рассматриваю».

Кстати, Комацу знаком с Оконом уже больше десяти лет – ещё с тех времён, когда тот был тест-пилотом Lotus F1.

Если говорить об Оливере Бермане, то в предстоящую пятницу в Барселоне он сядет за руль машины Нико Хюлкенберга – это будет его вторая тренировка вместе с Haas. Первая была в Имоле, а всего таких тренировок в этом сезоне будет шесть. Всё говорит о том, что подтверждение контракта протеже Ferrari с американской командой – лишь вопрос времени.

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