Кубок Ларрі ОʼБраєна – це добре, але чи бачили ви, що вручили Михайлюку за перемогу в ВЮБЛ-2013

18 червня 2024-го вихованець «Черкаських Мавп» Святослав Михайлюк здобув головну перемогу в спортивний кар’єрі. Українець виграв фінал НБА разом з «Бостоном» і став нашим другим співвітчизником, який тримав у руках трофей найкращої баскетбольної ліги світу.

Спортивна кар’єра Михайлюка розпочиналася у рідних Черкасах, де юнак представляв молодіжні, а згодом і дорослу, команди «Мавп». У фото-архівах «Хіміка» з Южного збереглися світлини з фіналу ВЮБЛ 2013-го. Тоді Святослав отримав нагороду і караоке DVD-плеєр:

📸 фейсбук «Хіміка», @nba

ua.tribuna.com