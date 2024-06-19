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Баскетбол

Зі збірною Багамських островів тренуються чотири відомі гравці НБА

Зі збірною Багамських островів тренуються чотири відомі гравці НБА

Зараз збірна Багамських Островів перебуває на зборах у Х'юстоні, штат Техас, де готується до кваліфікаційного турніру. Хоча повний склад команди офіційно не оприлюднено, такі зірки НБА, як Клей Томпсон, Бадді Гілд, Деандре Ейтон і Ерік Гордон, були помічені на тренуваннях з командою у вівторок.

Зі збірною Багамських островів тренуються чотири відомі гравці НБА

Зі збірною Багамських островів тренуються чотири відомі гравці НБА

Однак, незважаючи на присутність Томпсона на тренуваннях, малоймовірно, що він зіграє в олімпійській кваліфікації, вважає Шемс Чаранія з The Athletic.

Зі збірною Багамських островів тренуються чотири відомі гравці НБА

Ще три гравці ліги можуть мати право приєднатися до Багамських островів, раніше зазначав інсайдер НБА Марк Стайн. Еван Моблі, Айзейя Моблі та Наз Рід мають сімейні зв’язки з країною, але на знімку видно лише Айзейю.

Збірна Багамських островів планує грати у Валенсії, де вони зустрінуться з Польщею та Фінляндією на груповому етапі турніру.

До півфіналу виходять по дві команди з кожної групи. Проте лише переможці кожного Олімпійського кваліфікаційного турніру ФІБА 2024 року претендуватимуть на квиток на Олімпійський турнір з баскетболу на Олімпійських іграх 2024 року.

Фото: Twitter «10th Year Seniors», Natanael Ginting, NBA

ua.tribuna.com

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