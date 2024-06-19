Зі збірною Багамських островів тренуються чотири відомі гравці НБА

Зараз збірна Багамських Островів перебуває на зборах у Х'юстоні, штат Техас, де готується до кваліфікаційного турніру. Хоча повний склад команди офіційно не оприлюднено, такі зірки НБА, як Клей Томпсон, Бадді Гілд, Деандре Ейтон і Ерік Гордон, були помічені на тренуваннях з командою у вівторок.

Однак, незважаючи на присутність Томпсона на тренуваннях, малоймовірно, що він зіграє в олімпійській кваліфікації, вважає Шемс Чаранія з The Athletic.

Ще три гравці ліги можуть мати право приєднатися до Багамських островів, раніше зазначав інсайдер НБА Марк Стайн. Еван Моблі, Айзейя Моблі та Наз Рід мають сімейні зв’язки з країною, але на знімку видно лише Айзейю.

Збірна Багамських островів планує грати у Валенсії, де вони зустрінуться з Польщею та Фінляндією на груповому етапі турніру.

До півфіналу виходять по дві команди з кожної групи. Проте лише переможці кожного Олімпійського кваліфікаційного турніру ФІБА 2024 року претендуватимуть на квиток на Олімпійський турнір з баскетболу на Олімпійських іграх 2024 року.

Фото: Twitter «10th Year Seniors», Natanael Ginting, NBA

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