Украинский баскетболист Шульга после драфт-комбайна НБА пройдет просмотр в Милуоки

Украинец по итогам сезона 2024/25 был признан игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA

Украинский баскетболист Максим Шульга пройдет просмотр в Милуоки Бакс.

Произойдет это после участия игрока в драфт-комбайне НБА, куда 22-летний Шульга вошел в список из 75 игроков.

Драфт-комбайн — мероприятие перед непосредственно драфтом Лиги — проходит с 11 по 18 мая на арене Wintrust и в отеле Marriott Marquis в Чикаго. Сам драфт начнется с 26 июня.

Шульга по итогам сезона 2024/25 был признан игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. В 34 матчах сезона Максbv набирал в среднем 15,1 очка, 5,9 подбора, 4,0 передачи и 1,8 перехвата за 32,8 минуты.

В июне Максиму исполнится 23 года. Шульга отыграл три сезона за университет Юты Стэйт и два сезона за Вирджинский университет Содружества (VCU), а в апреле принял участие в Матче всех звезд NABC-Reese.

Милуоки Бакс занял пятое место по итогам регулярного чемпионата Восточной Конференции. В плей-офф команда выбыла уже в первом раунде, уступив Индиане Пэйсерс.

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