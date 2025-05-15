В Liberty Media нацелены на рынок Китая и Индии

Некоторое время популярность Формулы 1 в США стремительно росла, в том числе из-за выхода сериала Drive to Survive, ставшего хитом во время пандемии. На фоне этого прогресса в Liberty Media увеличили число американских этапов до трёх, но рост популярности остановился и владельцы Формулы 1 готовы заняться другими перспективными рынками.

На конференции по технологиям, медиа и коммуникациям об этом говорил исполнительный директор Liberty Media Дерек Чанг.

Дерек Чанг: «В США Формула 1 не является крупным игроком, в отличие от мирового рынка. Поэтому при планировании я спрашиваю себя: «Какое место в этом ландшафте занимают США?»

Спад продаж на Гран При Лас-Вегаса от первого года ко второму оказался более серьёзным, чем ожидалось, но в этом году билеты продаются лучше, поэтому мы с осторожным оптимизмом смотрим на развитие ситуации. Но есть и другие крупные рынки, которые нам предстоит освоить.

Посмотрите на рынок Китая, где у нас есть гонка, но мы, вероятно, не инвестировали столько, сколько следовало бы, чтобы сформировать этот рынок для себя. Есть Индия, где спорт и развлечения очень популярны – там это крупный бизнес, но сейчас нет Формулы 1. Я считаю, что на этих рынках нам и стоит сосредоточиться при планировании дальнейшего развития».

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