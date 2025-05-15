Янник Синнер встретился с новым Папой Римским во время “Мастерса” в Риме

Первая ракетка мира Янник Синнер в среду посетил Ватикан, где принял участие в аудиенции с Папой Римским Львом XIV.



Встреча состоялась в рамках свободного дня Синнера на турнире Internazionali BNL d’Italia.

В составе делегации также были родители теннисиста Йоханн и Зиглинда Синнер, его менеджер Алекс Виттур, а также представители Итальянской теннисной федерации во главе с президентом Анджело Бинаги.

Синнер подарил Папе свою ракетку. В завершение встречи они сделали совместные фотографии на фоне трофеев Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, которые сборная Италии завоевала в 2023 и 2024 годах.





Папа Лев XIV, который, по собственным словам, увлекается теннисом, пошутил: «Смогу ли я сыграть на Уимблдоне?» — после получения подарка от первой ракетки мира.

Напомним, Лев XIV был избран новым главой Католической церкви 8 мая. Объявление о его избрании транслировалось на экранах в комплексе Foro Italico во время проведения матчей турнира ATP в Риме.

btu.org.ua