Чемпион в Нидерландах не сменится? Аякс упустил первую строчку в предпоследнем туре на 90+9 минуте

"Аякс" упустил победу в матче 33-го тура чемпионата Нидерландов против "Гронингена" (2:2).

На 68-й минуте амстердамский клуб повел со счетом 2:1, в начале компенсированного времени остался в большинстве, но даже несмотря на это, позволил сопернику восстановить паритет на 90+9 минуте.

В параллельном поединке действующий чемпион Эредивизи ПСВ воспользовался осечкой своего конкурента, разгромив "Хераклес" (4:1) и вышел на первое место в турнирной таблице перед заключительным туром, опередив "Аякс" на один балл.

Судьба золотых медалей определится 18 мая. В 15:30 по киевскому времени "Аякс" примет "Твенте", а ПСВ отправится в гости к "Спарте".

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