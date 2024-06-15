Хэмилтон не будет просить перекрасить Ferrari в чёрный цвет

В 2025 году Льюис Хэмилтон продолжит карьеру в Ferrari. На прошедшем этапе в Канаде семикратного чемпиона мира спросили, будет ли он просить свою новую команду перекрасить машину в чёрный цвет.

Льюис ответил на вопрос следующим образом: «Я уже довольно давно не выступал на машине чёрного цвета, поэтому, вероятно, не буду просить [Ferrari] перекрасить. Точно не буду.

Мы уже обсуждали с Ferrari, какой вклад я могу внести в работу Джона Элканна и команды в их благотворительную деятельность. Мы вместе будем сотрудничать в рамках проекта Mission 44.

Вместе с Ferrari мы планируем реализовывать проекты за пределами спорта, так что будет действительно интересно».

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