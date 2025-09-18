Шарль Леклер: Мы уступаем и McLaren, и Red Bull

Шарль Леклер, рассуждая о своих шансах в этот уик-энд, заявил, что в настоящий момент Ferrari уступает не только McLaren, но и Red Bull. Впрочем, поскольку бакинская трасса ему очень нравится, это может стать неким дополнительным фактором, который позволяет надеяться на хороший результат.

Шарль Леклер: «Команда McLaren будет впереди всех, но в Монце и Red Bull вместе с Максом продемонстрировали впечатляющий прогресс – полагаю, они смогли разобраться в каких-то моментах и установили на машину ряд очень эффективных новых компонентов, которые позволили сделать большой шаг вперёд.

Полагаю, они тоже будут соперничать с McLaren. В настоящий момент обе эти команды сильнее нас, поэтому мы, наверное, окажемся позади них. Что касается Mercedes, то с ними никогда нет ясности. Как и нам, им тоже не хватает стабильности.

Но мне эта трасса очень нравится, и я здесь неплохо выступал, особенно в квалификациях. В гонках было уже сложнее, там проявлялись реальные возможности нашей машины, но мы сделаем всё, что в наших силах. А там посмотрим, чего удастся добиться.

На одном быстром круге иногда удаётся скрыть слабости шасси, но на длинных сериях сказывается такой фактор, как деградация резины, и тогда все недостатки становятся явными. Хотя главная сложность бакинской трассы – это близость стен.

Именно из-за этого выступления здесь становятся серьёзным испытанием. С одной стороны, все уличные трассы по-своему сложны, но в Баку есть очень узкий участок, который проходит вдоль крепостной стены. Кроме того, трасса там идёт на подъём, и там можно отыграть немало времени. Но я уже предвкушаю работу на этом городском кольце!

В целом я уверенно чувствую себя на городских трассах, у меня на них всё получается естественным образом, а у Baku City Circuit, возможно, есть ещё какие-то отличия, из-за чего я здесь выступаю особенно сильно. В общем, у меня сейчас очень хороший настрой, и я думаю, что мы сможем побороться за высокий результат.

Но мой подход к подготовке к уик-энду остаётся прежним. Я всегда готовлюсь по одной и той же методике, предпочитая не слишком оглядываться назад».

Источник