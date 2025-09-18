Карлос Алькарас: “Когда мне было 13-14 лет, многие игроки были лучше меня и достигли большего. Но теннис был для меня всем”

Первая ракетка мира Карлос Алькарас пообщался с пресс-службой Кубка Лэйвера накануне своего выступления в Сан-Франциско



“Всю свою жизнь я так усердно работал, чтобы иметь такую возможность”, – сказал Алькарас в интервью в Chase Center. “Заботиться о своем теннисе, хорошо отдыхать, делать все остальное, работать на корте и вне его как можно лучше… Это нелегкий путь. Надо работать на 100% каждый день. Даже в те дни, когда не хочешь тренироваться, надо выходить и делать это. Это был действительно долгий, тяжелый путь, но в то же время очень красивый”.

Испанец вспомнил и о том, как еще маленьким следил за противостоянием Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

“Рафа был моим кумиром с самого детства. Мне нравился его подход к игре. А в Роджере мне нравилась манера игры, его стиль и элегантность на корте. Он тоже был человеком, на которого я равнялся”, – пояснил Алькарас.

Знал ли он, что однажды бывшая первая ракетка мира Хуан Карлос Ферреро впервые приедет посмотреть на его игру и впоследствии приведет его ко многим важным победам?

“Честно говоря, я не знал”, – сказал Алькарас. “Когда мне было 13-14 лет, многие игроки были лучше меня и достигли большего. Но теннис был для меня всем. Это была моя жизнь. У меня в голове была только одна мысль – хотя бы попробовать. Я просто хотел попробовать стать профессионалом”.

Алькарас признается, что не знал, чего ожидать, когда вышел на корты Кубка Лэйвера в 2024 году. Но теперь это один из его любимых турниров в календаре.



“Это было странно”, – сказал он со смехом. “Еще неделю назад эти ребята были моими соперниками, я боролся с ними на корте, а теперь они были моими товарищами по команде. Но мне это нравится. Мне понравилась энергия, атмосфера. Мы все вместе просто пытаемся принести Кубок для команды Европы. И познакомиться с этими ребятами вне корта тоже было замечательным опытом для меня. Я не мог пропустить это событие в этом году”.



