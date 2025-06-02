Бари. Калинина не смогла доиграть свой стартовый матч

Ангелина Калинина выбыла из борьбы на турнире WTA 125 в Италии
Бари, Италия • 3-9 июня • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Анка Тодони (Румыния)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Украинская теннисистка в первом круге соревнований встречалась с “нейтральной” Ириной Шиманович – 6:7(6), 2:3.
В первом сете Калинина упустила преимущество, ведя со счетом 4:1, а во втором она была впереди 3:0, после чего вызвала на корт физио. Украинка проиграла два следующих гейма и отказалась продолжать матч.
Фото: Getty Images.
btu.org.ua