Ферстаппен опубликовал заявление, признав свою неправоту

В воскресенье после финиша Гран При Испании Макс Ферстаппен не испытывал сожалений из-за того, что намеренно врезался в Джорджа Расселла в пятом повороте. Гонщик Red Bull Racing даже пообещал «в следующий раз захватить бумажные платки» для Джорджа, который в общении с прессой справедливо негодовал из-за действий чемпиона мира.

Однако уже в понедельник Макс Ферстаппен опубликовал в социальных сетях заявление, в котором признал свою неправоту.

«У нас была отличная стратегия, и гонка в Барселоне хорошо складывалась до того момента, пока на трассу не выехал автомобиль безопасности, – написал Макс. – Наш выбор шин на финальный отрезок и некоторые манёвры после рестарта усилили моё разочарование, что привело к действиям, которые были неправильными, и которые не должны были происходить.

Я всегда полностью отдаюсь команде, и эмоции могут зашкаливать. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Увидимся в Монреале».

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