Видео: Кими Антонелли за рулём Mercedes W13 в Имоле

Пару недель назад мы рассказывали о дебютных тестах Андреа Кими Антонелли за рулём машины Формулы 1 – тогда гонщик молодёжной программы Mercedes два дня отработал в Шпильберге, пилотируя W13.

Судя по всему, в команде делают серьёзную ставку на молодого итальянца, которому исполнится 18 лет только в конце августа, и создают все условия для его интенсивной подготовки.

Вчера Кими вновь пилотировал машину образца 2022 года, но уже на тестах в Имоле. От Mercedes никакой информации об этом событии не было, но вездесущие болельщики – назовём их «споттерами» – смогли запечатлеть на видео работу Антонелли на трассе.

Вдобавок можно привести комментарий одного из тех, кто посмотрел это видео и вот каким вопросом задался: «Почему в FIA не применяют такие же микрофоны? На самом деле турбомоторы V6 звучат вполне неплохо».

Мы лишь внесём коррективу: организацией трансляций гонок занимается не FIA, а особое подразделение Формулы 1, но это уже детали.

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