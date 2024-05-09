Норрис: Уверен, в 2025-м мы будем бороться за титул

Ландо Норрис вернулся на базу McLaren в Уокинг, где в присутствии прессы прошла встреча гонщика и руководства с сотрудниками в честь победы в Майами. Ландо с уверенностью заявил, что в этом году McLaren продолжит бороться за первые места на отдельных трассах, а в 2025-м сможет составить конкуренцию Red Bull Racing в борьбе за титул.

Ландо Норрис: «В этом году мы сможем бороться с Red Bull и одержать больше побед. Впереди захватывающая борьба между нами, Red Bull и Ferrari. Но нам ещё многое предстоит сделать, поскольку мы ещё не на том уровне, что и Red Bull. В отдельных гонках мы сможем навязать им борьбу, но в среднем мы ещё не на тех позициях, на которых хотим быть. Мы продолжим трезво оценивать ситуацию.

Я на 100% уверен, что мы сможем побороться за титул в 2025-м. Когда я говорю это, то твёрдо стою на ногах, но я абсолютно уверен в наших перспективах. Я хочу верить, что у нас двое великолепных гонщиков, как обычно говорит Зак Браун и потрясающая команда.

Мы сейчас ближе к лидерам, чем когда-либо. Ещё в начале года я говорил, что мы сможем выигрывать гонки. Я хочу верить и должен быть уверен, что в следующем году мы добьёмся большего, сделаем следующий шаг. Но для этого предстоит ещё многое сделать, и команда работает с полной отдачей, чтобы добиться целей».

Отвечая на вопрос, изменятся ли его дружеские отношения с Максом Ферстаппеном, когда они начнут всерьёз бороться за титул, Ландо ответил: «Я уверен, что наши отношения изменятся. Мы уважаем друг друга и хорошо ладим, но мы не лучшие друзья и не обмениваемся сообщениями каждый день.

Мы с огромным уважением относимся друг к другу, и я хочу бороться с Максом, поскольку считаю его одним из лучших гонщиков за всю историю. Если я смогу проявить себя в борьбе с Максом, то это будет означать, что я проявил себя в борьбе с одним из лучших».

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