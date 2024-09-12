В Mercedes решили вернуться к прежней версии днища

На машинах Mercedes в дни бакинского уик-энда будет установлено днище прежней спецификации, использовавшееся до этапа в Спа, хотя и на бельгийской трассе оно было опробовано только на пятничных тренировках. У гонщиков команды сложилось впечатление, что после перехода на модернизированную версию поведение машины стало менее стабильным.

Это проявилось в Зандфорте и Монце, где W15 периодически была способна на неплохую скорость, однако при этом вела себя довольно непредсказуемо. После Гран При Италии Тото Вольфф подытожил: «Мы были способны быстро проехать один круг, что в принципе хорошая новость, однако баланс оставлял желать лучшего, что сказывалось на работе шин на дистанции гонки».

На этих двух этапах лучшим результатом команды стало 5-е место Льюиса Хэмилтона в Монце.

«Вопросов множество, мы пытаемся найти ответ. Проблемы могут быть связаны с особенностями конкретной трассы. Возможно, дело в несработавших новинках – интуиция подсказывает мне, что дело именно в них, – заявил сегодня семикратный чемпион мира. – Увидеть разницу между двумя версиями непросто, но в этот уик-энд мы попытаемся отказаться от некоторых решений, чтобы понять, не в них ли дело».

«Новинки не дали существенных улучшений, и бывают ситуации, когда важно взглянуть на вещи максимально объективно, – добавил Джордж Расселл. – Мы установили новое днище, после чего результаты ухудшились, что и стало главным изменением.

Мы понимали, что новинки не произведут никакой революции, это был просто ещё один шаг в выбранном нами направлении. Поэтому возвращение к той спецификации днища, что использовалась нами до Спа, стало логичным решением…

Хотя вне зависимости от результатов в этот уик-энд мы вряд ли придём к окончательным выводам и скажем, что проблема связана именно с днищем или с чем-то другим. Надо просто отработать на этом этапе и посмотреть, как мы справимся с делом, ведь уже довольно скоро мы получим очередные новинки, после чего картина опять изменится».

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