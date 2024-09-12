Davis Cup Finals. Германия одержала вторую победу со счётом 3-0, Нидерланды с трудом обыграли Бразилию

Результаты третьего игрового дня в групповом этапе командного турнира
Finals • групповой этап
10-15 сентября • хард (зал)
ГРУППА A (Болонья, Италия)
НИДЕРЛАНДЫ 2-1 БРАЗИЛИЯ
Ботик ван де Зандсхулп – Жуан Фонсека 4:6, 6:7(3)
Таллон Грикспор – Тьягу Монтейру 7:6(2), 6:4
Уэсли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп – Рафаэль Матос/Марсело Мело 6:4, 7:6(5)
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
АВСТРАЛИЯ 3-0 ЧЕХИЯ
Танаси Коккинакис – Якуб Меншик 6:2, 6:7(2), 6:3
Алексей Попырин – Томаш Махач 1:0 (отказ)
Мэттью Эбден/Макс Пёрселл – Якуб Меншик/Адам Павласек 6:4, 6:2
ГРУППА C (Чжухай, Китай)
ГЕРМАНИЯ 3-0 ЧИЛИ
Максимилиан Мартерер – Томас Барриос Вера 6:1, 6:3
Янник Ганфманн – Алехандро Табило 7:5, 6:4
Кевин Кравиц/Тим Пюц – Томас Барриос Вера/Матиас Сото 6:1, 6:3
ГРУППА D (Манчестер, Великобритания)
КАНАДА 3-0 ФИНЛЯНДИЯ
Денис Шаповалов – Ээро Васа 7:6(2), 6:2
Феликс Оже-Альяссим – Отто Виртанен 6:2, 6:3
Феликс Оже-Альяссим/Денис Шаповалов – Харри Хелиёваара/Отто Виртанен 6:2, 7:5