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Футбол

Будущее Ли Карсли под вопросом: ФА рассматривает варианты замены

ФА хотят пригласить Пепа Гвардиолу

Будущее Ли Карсли под вопросом: ФА рассматривает варианты замены

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Несмотря на успешное начало Ли Карсли на посту временного главного тренера сборной Англии, Федерация футбола рассматривает и другие кандидатуры на эту должность, но уже на постоянной основе.

    Среди потенциальных претендентов упоминаются Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер и Эдди Хау. Однако настоящей мечтой ФА является Пеп Гвардиола, который может стать свободным агентом летом, поскольку у специалиста контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2025 года.

    Добавим, что следующий матч Англия проведет 10 октября дома против сборной Греции.

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