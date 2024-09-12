«Сможет ли он удивить». Джо Джойс сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (16-3, 15 KO) сделал прогноз на реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и объединенным чемпионом в хевивейте Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Думаю, все зависит от Фьюри. Выглядит так, что у Усик есть план, он очень умный, сообразительный боец. Вопрос в том, сможет ли Тайсон удивить, провести потрясающий тренировочный лагерь, а затем все поставить на карту. Посмотрим, сможет ли он что-то сделать. А так я считаю, что Усик снова победит», – сказал Джойс.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

«Что ты, мой толстый друг?» Усик обратился к Фьюри и дал ему совет

sport.ua