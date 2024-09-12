Перес: Доработки машины помогут мне больше, чем Максу

После сильного начала сезона и четырёх подиумов в первых пяти гонках, результаты Серхио Переса резко пошли на спад, а летом проблемы начались и у Макса Ферстаппена. Перед началом гоночного уик-энда в Баку мексиканский гонщик Red Bull Racing рассказал, что из-за особенностей стиля пилотирования у него проблемы с машиной проявились раньше, чем у напарника.

Серхио Перес: «Последние пятнадцать месяцев у меня проблемы, и связаны они с тем, в каком направлении было решено развивать машину. До недавнего времени Максу удавалось избегать этих проблем благодаря стилю пилотирования. Просто по своей природе он менее чувствителен к ним.

Некоторые этого не понимают, особенно среди журналистов, что разные стили пилотирования приводят к разным выводам. Просто в отличие от меня, Макс менее чувствителен к каким-то особенностям машины.

Десять-двенадцать гонок назад я начал жаловаться на проблемы, а теперь они стали настолько большими, что даже Макс их почувствовал. Думаю, решение проблем благодаря доработкам машины поможет мне больше, учитывая мой стиль.

На данных телеметрии мы очень чётко видим причину, команда полностью её осознаёт, и я надеюсь, что мы вскоре их устраним. Тогда удастся добиться большей скорости от машины».

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