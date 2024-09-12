Валенсия на шаг ближе к завершению строительства нового стадиона

Строительство началось еще в 2007 году

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

После 17 лет ожидания, "Валенсия" может наконец достроить свой новый стадион "Ноу Месталья".

Как сообщают испанские СМИ, клуб обратился за финансовой помощью к американскому инвестиционному банку Goldman Sachs. Цель сотрудничества – привлечь необходимые 120 миллионов евро для завершения амбициозного проекта.

Строительство "Ноу Месталья" началось еще в 2007 году, однако из-за финансовых трудностей было приостановлено.

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