Карлос Сайнс: Мы продолжаем бороться за титул

За восемь этапов до конца сезона Ferrari 39 очков уступает Red Bull Racing в борьбе за Кубок конструкторов. В четверг в Баку Карлос Сайнс признался, что удивлен тем фактом, что Скудерия продолжает претендовать на титул после невыразительной серии результатов, показанных на летних этапах.

Карлос Сайнс: «Я в какой-то степени удивлён, что мы продолжаем участвовать в борьбе за титул, учитывая то, как команда провела треть сезона между Монако и Монцей. Мы сильно выглядели в первой трети сезона, плохо – во второй трети, и сейчас начинаем заключительную треть.

Мы плохо провели середину года, но всё ещё остаёмся в борьбе за титул. Это показывает, насколько команда продвинулась в борьбе с точки зрения ведения гонок. Благодаря этому мы зарабатываем очки даже в ситуациях, когда машина не так быстра, как в начале сезона или в Монце. И это позволило нам остаться в борьбе, как и то, что мы с Шарлем выступаем очень стабильно.

Мы с ним всегда показываем близкие результаты, помогаем друг другу, зарабатываем очки и выжимаем максимум из машины. Я считаю, что мы с напарником сильно проводим сложный сезон, и команда нас отлично поддерживает.

Посмотрим, сможем ли мы в Баку повторить ту же скорость, что в Монце и Монако. Мы постараемся побороться».

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