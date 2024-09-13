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Футбол

Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале

Футболист рассказал о разговоре с Карло Анчелотти

Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат мог оказаться в Реале

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Звезда "Реала Мадрид" Джуд Беллингем поделился интересной историей о том, как его младший брат Джоб мог оказаться в мадридском клубе.

    В своем новом видео на YouTube-канале англичанин рассказал о разговоре с главным тренером "Реала" Карло Анчелотти после одного из матчей:

    "Я до сих пор помню, как мой брат Джоб забил дважды, когда мы смотрели игру. Анчелотти сказал: "Бляха-муха… мы привезли не того! Я привезу его сюда". Я спросил: "На какой позиции он будет играть?". Карло сказал: на твоей".

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    www.ua-football.com

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