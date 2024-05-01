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Автоспорт

В FIA изменили правила определения фальстарта

В FIA изменили правила определения фальстарта

На старте второй гонки сезона в Саудовской Аравии Ландо Норрис допустил фальстарт, но избежал санкций. Гонщик McLaren понял, что раньше времени тронулся с места, поэтому сразу остановил машину. На телевизионной картинке было видно движение MCL38, но транспондер этого не зафиксировал, поэтому формально со стороны Норриса нарушения не было, и стюарды не стали его наказывать.

Для того, чтобы избежать повторения подобных спорных ситуациях, в FIA скорректировали Спортивный регламент. Новая версия позволяет стюардам штрафовать гонщиков за фальстарт, даже если транспондер не распознал движение машины раньше времени. Из новой версии статьи регламента исключена фраза, что решение о фальстарте должно приниматься на основании данных транспондера.

Кроме того, в FIA добавили новый пункт в регламент, призванный стимулировать гонщиков работать на трассе в дождевых тренировках и не пытаться экономить промежуточные шины для других сессий уик-энда, как это было в Сузуке.

Отныне если первая, вторая или третья тренировка официально признана дождевой, то не позднее, чем через два часа после завершения третьей сессии заездов, команды должны вернуть один комплект промежуточных шин.

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