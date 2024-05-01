Динамо разгромило Верес и продолжило погоню за Шахтером

Киевское Динамо разгромно победило ровенский Верес в перенесенном матче 5 тура чемпионата Украины по футболу-2023/24.

Игра проходила на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского и завершилась со счетом 3:0.

Первый тайм проходил под диктовку хозяев, но опасных моментов было мало. Впрочем, один из немногих ударов в створ ворот привел к голу в ворота Вереса. После удара со штрафного вратарь ровенчанин Вадим Ющишин не смог зафиксировать мяч, по-волейбольно отбив его прямо на ногу Андрея Ярмоленко. Легендарный вингер Динамо удачно сыграл на добивании и открыл счет.

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Отметим, что благодаря этому голу Ярмоленко вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории Украинской Премьер-лиги, обойдя Андрея Воробея. Этот забитый мяч стал для него 106-м в чемпионатах Украины.

Список бомбардиров в истории УПЛ

Максим Шацких – 124 гола Сергей Ребров – 123 Евгений Селезнев – 117 Андрей Ярмоленко – 106 Андрей Воробей –ndash; 105

Во втором тайме Вересс оказывал достойное сопротивление, сохраняя интригу чуть ли не до конца поединка. Впрочем, в последней десятиминутке киевляне таки дожали гостей благодаря вышедшим на замену по перерыву голам Матвея Пономаренко и Владимира Шепелева.

Чемпионат Украины — УПЛ 5 тур, 1 мая <p Динамо — Вереск 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 40 Ярмоленко, 2:0 — 80&rbs;Пономаренко, 3:0 — 84&rbs; >

Динамо: Бущан, Дубинчак, Попов, Михавко (Сирота 46), Караваев, Бражко, Буяльский (Царенко 86), Кабаев (Бенито 86), Волошин, Ярмоленко (Шепелев 66)

Вересок: Ющишин, Гакман, Мельник, Вовченко, Смеян, Банада, Клец (Кучеров 67), Кухарук (Кучеренко 67), Шастал (Дахновский 47), Шарай (Шерай) , Гайдучик (Свитюха 79’)

Предупреждение: Ванат 74’, Кучеренко 75’

Благодаря этой победе Динамо приблизилось на расстояние четырех очков к Шахтеру, ранее разгромившему одесский Черноморец трика Марлона Гомеса.

При условии, если в следующем туре киевляне не потеряют очки в поединке с Колосом, ключевой матч в борьбе за чемпионство состоится 11 мая, когда Шахтер будет принимать Динамо в номинально домашнем матче.

Топ-5 турнирной таблицы УПЛ

Шахтер (Донецк) – 64 очка (26 игр) Динамо (Киев) – 60 (26) Кривбасс (Кривой Рог) – 54 (26) Днепр-1 (Днепр) – 45 (26) Движение (Львов) – 44 (26)

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