Промоутер пригрозил Джошуа: «Это может быть конец карьеры»

Matchroom. Джошуа и Дюбуа

Промоутер боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен считает, что победа его клиента над Энтони Джошуа может завершить карьеру именитого британского супертяжа.

«Если Джошуа однозначно проиграет бой, то вернуться после этого поражения будет невероятно сложно. Не факт, что он вообще захочет продолжать и это будет конец».

«Думаю, все давление сейчас на Джошуа. Он фаворит у букмекеров, у фанов и точно является более именитым боксером. Все давление на нем. В боксе пришло время молодых боксеров, а Дюбуа как раз в идеальном возрасте для победы», – сказал Уоррен.

Поединок за титул IBF состоится 21 сентября.

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sport.ua