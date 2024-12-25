«Он какой-то придурок». Уоррен высказался о реванше Усика с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Известный промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на мнение о том, что Тайсон Фьюри слишком высоко подтянул шорты в реванше против Александра Усика.

«Тайсон подтянул шорты слишком высоко? Это бред, ведь судья приходил перед боем в раздевалку и все было законно. Усик разве жаловался на это? Нет. Какой-то придурок, который полный ноль в боксе акцентировал на этом внимание, это бред.

Борода Тайсона? В чем проблема? Если бы это было нарушение правил, то ему бы запретили носить бороду, многие бойцы выходят на бой с бородами», – сказал Уоррен.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua