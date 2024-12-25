Челси готов продать Жоау Феликса

В январе футболист может покинуть команду

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Будущее португальского нападающего Жоау Феликса в лондонском "Челси" под вопросом.

По данным издания GiveMeSport, клуб рассматривает возможность продать 25-летнего футболиста уже в январское трансферное окно. "Синие" не могут гарантировать Феликсу место в стартовом составе, поскольку конкуренция очень высока.

Феликс в текущем сезоне сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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