Connect with us
Футбол

Челси готов продать Жоау Феликса

В январе футболист может покинуть команду

Челси готов продать Жоау Феликса

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Будущее португальского нападающего Жоау Феликса в лондонском "Челси" под вопросом.

    По данным издания GiveMeSport, клуб рассматривает возможность продать 25-летнего футболиста уже в январское трансферное окно. "Синие" не могут гарантировать Феликсу место в стартовом составе, поскольку конкуренция очень высока.

    Феликс в текущем сезоне сыграл 16 матчей, забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

    Читайте такжеЧелси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis