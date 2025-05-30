Спортивный директор итальянского гранда приближается к увольнению

В "Ювентусе" готовятся к масштабной реорганизации, в результате которой спортивный директор Кристиано Джунтоли вскоре покинет клуб.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Джунтоли ожидает увольнения, поскольку генеральный директор клуба Джон Элканн объявил о существенных изменениях в управленческой структуре клуба. Туринцы готовятся к серьезному обновлению на всех уровнях менеджмента перед началом нового сезона.

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Президент французского клуба "Тулуза" Дамьен Комолли уже подал в отставку и ожидается в Турине в ближайшее время, чтобы подписать трехлетний контракт с "Ювентусом". Также в клуб должен вернуться экс-спортивный директор Маттео Тонньоцци — официальное подтверждение этого ожидается в ближайшие дни. Кроме того, бывший игрок "Юве" Джорджо Кьеллини получит новые обязанности, детали которых клуб объявит в ближайшее время.

Добавим, что сезон 2024/25 "Ювентус" завершил на 4 месте в турнирной таблице Серии А.

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