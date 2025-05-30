Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Легендарный боксер Владимир Кличко вспомнил спарринги с молодым Энтони Джошуа.

«Иногда ваши соперники могут стать союзниками. Раньше Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и другие были моими спарринг-партнерами. Но я спарринговал только с Джошуа. Он меня когда-то готовил к очередной защите титула. Но я всегда знал, что мы с ним скоро побьемся на настоящем ринге.

Были спарринги и с Деонтеем Уайлдером, было много боксеров. Также был Джозеф Паркер», – сказал Кличко.

Ранее Владимир Кличко отреагировал на смерть культового американского супертяжеловеса Джорджа Формана.

sport.ua