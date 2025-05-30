Хаджар: Лиам фантастически справился с работой в Монако

В Монако впервые в сезоне команда Racing Bulls заработала очки двумя машинами. Во многом это стало возможным благодаря тому, что Лиам Лоусон сдерживал соперников, давая возможность напарнику создать достаточный задел для проведения пит-стопа без потери позиций.

В четверг в Барселоне Айзек Хаджар отметил вклад новозеландского гонщика в успех Racing Bulls на прошлом этапе.

Айзек Хаджар: «Классно получилось – Лиам фантастически справился с работой. Он отлично всех сдерживал – мы запланировали это заранее, и я уже достаточно отблагодарил его.

Мне самому не пришлось делать что-то особенное. Сдерживать в Монако проще, чем на других трассах. Гораздо сложнее было придумать эту стратегию, а затем квалифицироваться рядом. Это оказалось сложнее всего. Если бы мы с Лиамом не вышли в финал квалификации, то в гонке наш план не сработал бы».

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