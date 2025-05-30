Ролан Гаррос. Вондроушова победила сеяную Френх и сыграет против Пегулы, Баптист впервые вышла в третий круг “мэйджора”

На Открытом чемпионате Франции проходит пятый игровой день



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мирра Андреева (-, 6) – Эшлин Крюгер (США) 6:3, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 32) – Джоанна Гарланд (Китайский Тайбэй, Q) 7:6(5), 6:3

Маркета Вондроушова (Чехия) – Магдалена Френх (Польша, 25) 6:0, 4:6, 6:3

Джессика Пегула (США, 3) – Энн Ли (США) 6:3, 7:6(3)

Хейли Баптист (США) – Нао Хибино (Япония, Q) 6:3, 6:2

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Робин Монтгомери (США)6:4, 4:6, 7:5

Вероника Кудерметова (-) – Барбора Крейчикова (Чехия, 15) 6:0, 6:3

Екатерина Александрова (-, 20) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:1, 6:3

Мари Боузкова (Чехия) – Сонэй Картэл (Великобритания) 6:1, 6:4

Джессика Пегула четвертый сезон подряд сыграет в третьем круге Ролан Гаррос и дальше встретится с Маркетой Вондроушовой. В 2023 году американка проиграла чешской теннисистке в четвертьфинале Уимблдона.

Хейли Баптист впервые вышла в третий круг на турнире Grand Slam. Ее следующей соперницей будет Джессика Боусас Манейро, которая играла на этой стадии в прошлом году на Уимблдоне и US Open. В предыдыдущем сезоне теннисистки встречались в финале турнира ITF W50 в Мексике, где победила испанка.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua