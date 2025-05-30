Плей-офф НХЛ. Определились финалисты Кубка Стэнли

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В НХЛ завершились финалы восточной и западной конференции, а в финал Кубка Стэнли пробились Флорида и Эдмонтон.

Это повторение финала минувшего года, когда чемпионом стала Флорида. Пантеры в пяти матчах финала Востока обыграли Каролину, а Эдмонтон в пяти встречах финала Запада прошел Даллас.

Для выхода в финал Кубка Стэнли Флорида обыграла Тампу-Бэй (4:1), Торонто (4:3) и Каролину (4:1), а Эдмонтон прошел Лос-Анджелес (4:2), Вегас (4:1) и Даллас (4:1).

Впервые с 2008 и 2009 года (Питтсбург против Детройта) две одинаковые команды дважды кряду сыграют в финале Кубка Стэнли.

sport.ua