Про скандал с Хорнером расскажут в Drive to Survive

Исполнительный продюсер популярного сериала Drive to Survive подтвердил – скандал с Кристианом Хорнером будет освещен в следующем сезоне, но могут возникнуть сложности.

Камеры Netflix снимали в Бахрейне и Саудовской Аравии, и хотя официально новый сезон ещё не анонсирован, он наверняка выйдет в феврале следующего года.

Признавая проблемы, с которыми сталкивается Netflix, когда дело доходит до ситуации с Хорнером, исполнительный продюсер Джеймс Гей-Рис заявил The Telegraph : «Мы не сможем обойти стороной этот скандал, в какой-то степени нам придётся на него ссылаться.

Все хотят, чтобы мы рассказали об этом определенным образом, следуя определённой линии, чтобы все были счастливы, и Netflix, и мы, чтобы мы могли спокойно спать по ночам с решениями, которые приняли.

Нужно сохранять баланс. На данный момент Хорнер выглядит победившей стороной, но не похоже, что всё закончилось. Есть ощущение, что продолжение следует, и пока мы не знаем, что будет в итоге. В шутку он обвинил в произошедшем Netflix. Именно так он и сказал: «Это всё твоя вина!»

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