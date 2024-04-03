Девин Хейни пообещал отправить Райана Гарсию в вечный нокаут

Getty Images/Global Images Ukraine. Девин Хейни и Райан Гарсия

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Девин Хейни (31-0, 15 KO) отреагировал на слова Райана Гарсии (24-1, 20 КО), который пообещал убить его в ринге.

«Райан может лишиться жизни, пытаясь убить меня. Иногда, когда ты чего-то очень сильно хочешь, это может обернуться против тебя, так что посмотрим. Возможно, он столкнется с чем-то, после чего не сможет подняться.

Да, Райан очень агрессивен, излишне возбужденный и совершает много ошибок. Мы изучаем его, мы видим много таких ошибок. Мы пытаемся извлечь из них выгоду, и если все пойдет по плану, то я его прикончу», – сказал Хейни.

Гарсия и Хейни проведут бой 20 апреля в Лас-Вегасе.

sport.ua