Сэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля

В европейских топ-лигах — кубковый уик-энд

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Миколенко и Забарный сыграли полные матчи в АПЛ

"Эвертон" Виталия Миколенко с большими трудностями выстоял на поле "Ньюкасла", и украинец сильно в этом помог, выбив мяч из пустых ворот после удара Александра Исака. Касательно "Борнмута", то он минимально одолел "Кристал Пэлас", а Илья Забарный был привычно надежен и не наварил.

Трубин ошибся и не сыграет в финале Кубка Португалии

А вот у Анатолия Трубина все было не так хорошо. В ответном матче полуфинала Кубка Португалии его "Бенфику" устраивала только победа над "Спортингом", но "Орлы" не справились с задачей — 2:2. Трубин ошибся в эпизоде со вторым голом, отбив простой мяч на ногу Паулиньо.

"Ювентус" сделал шаг к финалу Кубка Италии

"Старая синьора" дома победила "Лацио" — 2:0, и это комфортный задел перед выездом в Рим. Также примечательно, что всего 4 дня назад туринцы проиграли "Орлам" в рамках Серии А (0:1), так что это еще и реванш. Кресло Массимилиано Аллегри все еще шатается, но уже не так сильно.

В финале Кубка Германии сыграет аутсайдер Второй Бундеслиги

Речь о "Кайзерслаутерне", который в полуфинале одолел главную сенсацию розыгрыша — "Саарбрюкен" из 3-го дивизиона — 2:0. У "Красных дьяволов" не было трофеев после сенсационного чемпионства-1998, так что это исторический шанс — пусть соперником, скорее всего, и будет бесподобный "Байер" Хаби Алонсо.

"Лион" впервые за 12 лет пробился в финал Кубка Франции

"Ткачам" повезло со жребием — в полуфинале их соперником был аутсайдер Лиги 2 "Валансьен", которого едва хватило на один тайм. Уже после перерыва Александр Ляказетт на классе убрал с пути защиту соперника. Для "Лиона" будущий финал Кубка Франции станет первым с 2012-го, когда они выиграли трофей.

Малиновский пропустит следующий месяц

А это новости от итальянских СМИ по травме Руслана — как пишут, у него повреждено бедро, и пропустить украинцу придется не менее четырех недель. В текущем сезоне 30-летний хавбек сыграл за "Дженоа" 26 матчей (3 гола) в Серии А, но постепенно вылетел из основы.

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