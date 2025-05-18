Пьер Гасли: Мы упустили возможности в квалификации

Пьер Гасли показал десятое время в финале квалификации Гран При Эмилии-Романьи и после сессии рассказал, что рассчитывал на более высокое место на старте.

Его новый напарник по команде Alpine Франко Колапинто разбил машину и завершил борьбу досрочно с 15-м временем. После квалификации стюарды оштрафовали аргентинского гонщика, и в воскресенье он стартует шестнадцатым.

Пьер Гасли (10-й): «Я рад возвращению в финал квалификации, но я недоволен тем, что мы не смогли выжать максимум в решающей попытке из-за трафика, который помешал на круге выезда из боксов. Принимая во внимание все обстоятельства, мы, вероятно, упустили некоторые возможности. Нам нужно поработать над деталями, ведь у машины есть потенциал.

Машина хорошо управляется, особенно после Майами. Я без проблем провёл первую и вторую сессии, но в финале не смог хорошо проехать последнюю попытку. Из-за того, что я практически последним выехал с пит-лейн, шины успели остыть. Вместе с командой мы должны подумать и решить, за счёт чего можно действовать лучше в следующий раз.

Мы поборемся завтра. Ожидаются интересные и потенциально разнообразные варианты стратегии. Вечером мы изучим цифры, чтобы выбрать подходящую нам. Команда в борьбе за десятое место, поэтому цель – заработать несколько очков».

Франко Колапинто (16-й): «Сложная квалификация и совсем не такая, как мы хотели. Я впервые атаковал на пределе за рулём этой машины, и на этот раз немного превысил этот предел. Я решил больше заезжать на поребрики, но перестарался и потерял контроль над задней частью машины. Я приношу извинения команде – им предстоит много работы сегодня вечером. Не лучший вариант для начала сотрудничества.

В целом, машина достаточно конкурентоспособна, чтобы проходить в финал. Я знаю, что у неё большой потенциал. Я чувствую себя всё комфортнее за рулём, и мне действительно нравится работать с командой. Я учусь на каждом круге, и в гонке будет ещё одна возможность проехать больше кругов и привыкнуть к машине».

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Позитивно, что в этот уик-энд одна машина вновь оказалась в финале квалификации. Мы были в десятке в нескольких предыдущих гонках, за исключением Майами, и такие результаты придают уверенность, что машина достаточно хороша, чтобы бороться.

Учитывая время Пьера во второй сессии, итоговый результат мог быть выше. Но, в целом, у нас хорошие позиции для борьбы в гонке.

Франко продолжает знакомиться с машиной и отлично работает с командой и инженерами. Учитывая высокую плотность борьбы, он атаковал на пределе и, к сожалению, разбил машину. Я поговорил с Франко, так что он быстро оставит этот инцидент позади и вернётся сильным завтра. Команда подготовит машину и изучит доступные нам варианты – посмотрим, что мы сможем сделать в гонке».

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