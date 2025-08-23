IndyCar: Появились слухи, что Херта может перейти в Ф2

На фоне ожиданий, что в Cadillac F1 уже на следующей неделе могут подтвердить, что за новую команду в её дебютном сезоне будут выступать наши старые знакомые, Серхио Перес и Валттери Боттас, из-за океана донеслись занятные слухи о Колтоне Херте, который ещё недавно тоже считался одним из кандидатов.

Дела американского гонщика Andretti Global в этом году складываются не слишком удачно, на его счету нет побед и всего один подиум. За два этапа до окончания сезона IndyCar он находится только на 8-й строчке личного зачёта, поэтому рассчитывать на суперлицензию не может.

Но Колтон считается достаточно талантливым, чтобы попробовать свои силы в Формуле 1, и в этом контексте в паддоке IndyCar заговорили, что 25-летний гонщик может предпринять неожиданный манёвр и в следующем сезоне перейдёт в Формулу 2. Якобы в Andretti Global могут пойти на такой шаг исключительно для того, чтобы Херта добился успехов в этой молодёжной серии и заработал суперлицензию..

«Я тоже это слышал. Всё, что я сейчас могу сказать – это слухи», – заявил Колтон вчера в интервью IndyStar, когда его попросили это прокомментировать.

Впрочем, журналисты газеты, которая издаётся в Индианаполисе, сразу обратили внимание, что он не стал ничего отрицать в категорической форме, т.е. не сказал, что всё это вообще не соответствует действительности.

Чтобы набрать достаточно баллов для суперлицензии FIA, без которой путь в Формулу 1 закрыт, гонщику нужно было занять в американской серии как минимум 4-е место. Но если предположить, что Колтон действительно решит попробовать свои силы в Ф2, то там ему будет достаточно завершить сезон на 7-м месте, и тогда он заработает недостающие 8 баллов.

Впрочем, большо й вопрос, нужны ли ему все эти хлопоты. По информации IndyStar, у Херты долгосрочный контракт с Andretti Global, и, выступая в привычной ему серии IndyCar, он зарабатывает от 5 до 10 млн. долларов ежегодно.

