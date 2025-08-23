Эмма Радукану: “Сейчас я впервые снова могу наслаждаться воспоминаниями о турнире и воспринимать это место как счастливое”

Чемпионка US Open-2021 провела медиа-день перед выступлением в основной сетке соревнований



В своем стартовом матче в Нью-Йорке британская теннисистка сыграет против Эны Сибахары из Японии, которая пробилась в основу через квалификацию.

О подготовке к турниру

№Я чувствую себя хорошо. За последние недели в Америке и Канаде я сыграла несколько матчей, провела хорошие тренировки. В Цинциннати у меня была сложная встреча с Ариной Соболенко – мы отыграли три сета, и это было значительно лучше, чем наш матч на Уимблдоне. Я чувствую, что делаю прогресс и подхожу к US Open в неплохой форме. Я никогда не буду чувствовать себя абсолютно готовой на сто процентов, но сейчас это максимально возможно”.

О новом формате микста на US Open и совместном выходе с Карлосом Алькарасом

№Этот формат получил огромный успех. Очень много фанатов смотрели и следили за матчами. Турнир получил большое внимание. Для меня это было весело – играть вместе с Карлосом. Я думаю, было бы замечательно, если бы все турниры Grand Slam имели что-то подобное, даже если формат будет отличаться. Это добавляет разнообразия и очень нравится зрителям”.

О новом тренере Франсиско Ройге

“Мы проводим много времени на корте, отрабатываем качество ударов, стараемся делать их более стабильными. Он любит длинные тренировки, но мы нашли баланс – все не слишком серьезно, мы получаем удовольствие от работы. Пока все идет хорошо, хотя, конечно, мне нужно время.

Приятно, когда кто-то столько лет работал рядом с такой легендой, как Рафа Надаль. На крупных турнирах я чувствую спокойствие и уверенность от Франсиско, нет никакой паники. Это передается и мне. Теперь я больше доверяю своему теннису, даже когда что-то идет не идеально.

Даже в Монреале после победы над Пэйтон я услышала от него: №Я знаю, ты не можешь проиграть на этом корте. Я сам там вышел из завершенной карьеры и выиграл единственный матч в паре с Рафаэлем”. Это был хороший знак”.

О том, как состоялся выбор тренера

№После Уимблдона я поняла, что продолжать с Марком [Петчи] будет сложно из-за его других обязательств, хотя он мне очень помог. Я попросила [свою агентку] Джилл поискать варианты, потому что хотела иметь тренера на американский отрезок сезона. Договорились буквально за несколько дней до отъезда, и Франсиско присоединился ко мне уже в Цинциннати”.

О стиле коммуникации тренера во время матчей

“Иногда на американских аренах очень шумно – музыка, движение зрителей, поэтому даже если тренер кричит, ты ничего не слышишь. Франсиско громкий на корте не потому, что мы это планируем, а просто чтобы пробиться сквозь шум. Для меня это нормально, он оставляет меня одну, когда видит, что все хорошо. Но против такой соперницы, как Арина, например, каждое очко важно, поэтому подсказки тоже помогают”.

О возвращении на US Open

“В 2022 году я действительно очень страдала. Было трудно вернуться после того успеха, я не получала удовольствия от Нью-Йорка. Сейчас я впервые чувствую, что могу наслаждаться воспоминаниями, гордиться тем, что сделала, и воспринимать это место как счастливое. Я благодарна за это.

Четыре года назад я была беззаботной, могла свободно гулять по городу. Тогда я не знала, что существует столько негатива и попыток обесценить успех. Это меня задело. Сейчас я счастлива, что рядом со мной есть хорошие люди, я могу наслаждаться процессом – тренировками, матчами, развитием. В этом смысле я чувствую себя так же, как тогда, но более зрелой и спокойной”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua