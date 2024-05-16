Эдриан Ньюи возьмёт отпуск после ухода из Red Bull

В начале 2025 года Эдриан Ньюи завершит сотрудничество с Red Bull. О дальнейших карьерных планах легендарного конструктора ничего не известно, но считается, что за него ведут борьбу Ferrari, Mercedes и Aston Martin.

Сам Ньюи рассказал, что намерен взять небольшой отпуск после ухода из Red Bull, после которого возможно его возвращение в Формулу 1 с новой командой.

Эдриан Ньюи: «Если бы меня спросили 15 лет назад, планирую ли я в возрасте 65 лет менять команду и начинать новый проект ещё на четыре-пять лет, я бы ответил, что такое мог предположить только сумасшедший.

Я хотел работать в автоспорте конструктором, когда мне было восемь или десять лет, и мне достаточно повезло реализовать свои амбиции. Каждый день был просто бонусом, и я люблю то, чем занимаюсь.

Но у меня будет небольшой отпуск. Как сказал Форрест Гамп в конце своего долгого забега, я чувствую себя немного уставшим. Но в какой-то момент я могу вернуться».

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