Себастьян Феттель болеет за Льюиса Хэмилтона

Себастьян Феттель шесть сезонов провёл в Ferrari, но ему так и не удалось выиграть титул. В 2025-м первую попытку стать чемпионом в составе команды из Маранелло предпринимает Льюис Хэмилтон, и Себастьян искренне надеется, что у британского гонщика всё получится.

Себастьян Феттель: «Посмотрим, что получится у Льюиса. Я скрестил за него пальцы. Мы с ним много лет боролись на трассах, а сейчас очень хорошо ладим. В данный момент он больше остальных гонщиков говорит на важные социальные темы.

На трассе Льюис ничего не должен доказывать – статистика его выступлений говорит сама за себя. Но всё равно здорово, что он продолжает выходить на старт и оказывать положительное влияние. Вполне естественно, что я скрестил за него пальцы, чтобы он выиграл титул.

Но у Ferrari есть и Шарль Леклер. Я выступал с ним в одной команде, поэтому считаю, что у Ferrari сильная пара пилотов. В конце концов, многое должно сойтись, чтобы борьба за титул продолжалась до последних этапов».

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