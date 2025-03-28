Майк Тайсон отреагировал на смерть Джорджа Формана

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джордж Форман

22 марта 2025 года боксерский мир всколыхнула трагическая весть – на 76-м году жизни перестало биться сердце у легендарного супертяжеловеса Джорджа Формана.

На смерть «Великого Джорджа» отреагировал известный американский боксер Майк Тайсон – бывший абсолютный чемпион мира.

«Соболезнования семье Джорджа Формана. Его вклад в бокс и не только – никогда не будет забыт», – написал Тайсон в социальных сетях.

Тайсон и Форман за свои большие карьеры так и ни разу не делили ринг. «Железный Майк» так и не решился провести бой против Формана.

sport.ua