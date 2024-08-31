«Очень простой». Харлан рассказала о связи с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан высказалась относительно известного украинского боксера в супертяжелом весе Александра Усика:

«Саша очень простой. Мы знаем друг друга очень давно. Впервые мы увиделись на Олимпиаде в Пекине, в 2008. С того момента мы поддерживаем связь. Я очень восхищаюсь им и как спортсменом, и как человеком. Мне важно услышать о его опыте в каких-то важных вопросах.

Это вообще интересно: когда я общаюсь с представителями других видов спорта, мне очень интересно понять ментальность и какие-то детали, я беру что-то для себя. Саша – очень позитивный и классный».

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский наградил Александра Усика и Ольгу Харлан Орденами Свободы.

sport.ua