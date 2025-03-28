Примера. Барселона – Осасуна 3:0. Каталонцы снова единолично на вершине

10

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген, Кубарси и Касадо. В заявку не попал один из лидеров каталонцев Рафинья, накануне проведший матч за сборную Бразилии. У "Осасуны" не мог сыграть травмированный Сарагоса и дисквалифицированный Торро.

С первых минут "Барселона" традиционно взяла мяч под свой контроль, но гости действовали достаточно компактно. Каталонцы активно использовали фланги во время атак. Прострел Кунде с правого фланга перехватили защитники, а подачу Бальде забрал в руки Эррера. Данни Ольмо получил передачу в штрафной, но сыграл несколько неуклюже и не сумел пробить по воротам.

В следующей атаке Ферран Торрес замкнул очередной прострел от Бальде с левого фланга. 1:0. Почти сразу Ферран мог оформлять дубль, но Эррера на этот раз парировал его удар.

Через несколько минут Ольмо упал после контакта с Эррерой в штрафной и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Сам пострадавший подошел к мячу, но Эррера исправил свою ошибку и вытащил удар из правого угла. Однако, как оказалось, Монкайола забежал до удара в штрафную площадь, поэтому арбитр попросил перебить пенальти. Второй удар Ольмо в тот же правый угол оказался точным. 2:0. После этого можно сказать, что интрига в матче умерла, ведь от "Осасуны" практически не было контригры.

В середине тайма повреждение получил Дани Ольмо, которого заменил Фермин Лопес. Увеличить преимущество своей команды мог Ламин Ямаль, совершивший индивидуальный проход к линии штрафной и нанес удар, после которого мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой стойки.

Еще один опасный момент не реализовал Ферран Торрес, попавший в перекладину со штрафного удара. Перед свистком на перерыв Ямаль опасно пробил над перекладиной ворот.

Первый тайм прошел при тотальном преимуществе "Барселоны", что закономерно вылилось в счет 2:0 по его итогам.

На старте второго тайма "Осасуна" чуть не сократила отставание в счете. Это Эррандо замкнул подачу с левого фланга, но мяч пролетел мимо левой стойки ворот. В ответ Пабло Торре, в перерыве заменивший де Йонга, пробил в одно касание со среднего расстояния, но мяч пролетел мимо левой стойки.

Во втором тайме "Барселона" ожидаемо сбавила темп игры, ведь не было смысла тратить много сил, учитывая напряженный график матчей. "Осасуна" могла немного выдохнуть и даже сама организовывала свои атаки, чего почти не было в первом тайме.

Пабло Торре пытался передачей найти кого-то из партнеров в штрафной, но один из защитников перехватил этот пас. Ламин Ямаль оказался возле мяча, который отскочил на грань штрафной и пробил, направив его немного выше перекладины.

Фермин Лопес выбежал в контратаку и отдал навесную передачу в штрафную, которую головой в падении замкнул Роберт Левандовски. 3:0 и матч можно было завершать.

Пабло Торре нанес удар с предела штрафной, но мяч просвистел высоко над перекладиной. Гениальный пас Ямаля упустил Пау Виктор, который метров с 5 не сумел переиграть Эрреру.

"Барселона" в эконом-режиме провела второй тайм, набрала 63 очка и теперь снова единолично возглавляет турнирную таблицу. "Осасуна" осталась на 14-й позиции с 33-ю очком в активе.

27-й тур Примеры

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" – "Осасуна" 3:0

Голы: Торрес, 11, Ольмо, 21 (пен.), Левандовски, 77

"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 83), Э. Гарсия, Мартинес, Кунде – Гави, де Йонг (Торре, 46), Педри (П. Виктор, 84) – Ямаль, Торрес (Левандовски, 67), Ольмо (Ф. Лопес, 28).

"Осасуна": Эррера – Аресо (Пенья, 84), Эррандоо, Катена, Крус – Муньос (Рубен Гарсия, 34), Монкайола, Ибаньес – Орос (М. Гомес, 61), Рауль Гарсия (Будимир, 60), Арнайс (Бойомо, 46).

Предупреждения: Гарсия, 40 – Эррера, 18, Катена, 38, Крус, 50.

www.ua-football.com