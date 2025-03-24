Марсель не хочет продавать своего капитана, которым интересуется Рома

Капитан "Марселя" Леонардо Балерди привлекает немало внимания в этом сезоне. Период защитника во французском клубе был полон взлетов и падений, однако в текущем сезоне аргентинец демонстрирует отличную игру под руководством Роберто Де Дзерби.

Его прогресс не остался незамеченным, сообщается, что итальянская "Рома" заинтересована в подписании игрока и готова предложить около 20 миллионов евро за его трансфер. Однако этой суммы недостаточно, чтобы убедить "Марсель" расстаться со своим капитаном. Источник во французском клубе отреагировал на ситуацию комментарием, опубликованным в La Provence.

"20 миллионов евро? Только в обмен на его левый палец", – заявил источник.

"Марсель" настроен сохранить Балерди в своем составе, поэтому для его подписи может понадобиться предложение на уровне 45 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего аргентинца 24 матча за "Марсель" во всех турнирах.

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