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Футбол

Марсель не хочет продавать своего капитана, которым интересуется Рома

Марсель не хочет продавать своего капитана, которым интересуется Рома

    • Капитан "Марселя" Леонардо Балерди привлекает немало внимания в этом сезоне. Период защитника во французском клубе был полон взлетов и падений, однако в текущем сезоне аргентинец демонстрирует отличную игру под руководством Роберто Де Дзерби.

    Его прогресс не остался незамеченным, сообщается, что итальянская "Рома" заинтересована в подписании игрока и готова предложить около 20 миллионов евро за его трансфер. Однако этой суммы недостаточно, чтобы убедить "Марсель" расстаться со своим капитаном. Источник во французском клубе отреагировал на ситуацию комментарием, опубликованным в La Provence.

    "20 миллионов евро? Только в обмен на его левый палец", – заявил источник.

    "Марсель" настроен сохранить Балерди в своем составе, поэтому для его подписи может понадобиться предложение на уровне 45 миллионов евро.

    Добавим, что в этом сезоне на счету 26-летнего аргентинца 24 матча за "Марсель" во всех турнирах.

    www.ua-football.com

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