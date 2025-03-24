Вассёр: Хэмилтон сам предложил пропустить Леклера

Во время гонки в Шанхае режиссёр трансляции выдал в эфир переговоры между командой и Льюисом Хэмилтоном, в которых гоночный инженер Риккардо Адами попросил семикратного чемпиона мира пропустить напарника. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр остался недоволен таким освещением радиопереговоров, поскольку из эфира был вырезан важный фрагмент.

Фредерик Вассёр: «Это какая-то шутка от FOM, поскольку это Льюис первым предложил нам поменяться позициями с Шарлем. Это было его предложение. Но ради шоу и создания шумихи вокруг этой ситуации они не выдали в эфир первую часть радиопереговоров. Я с FOM обсужу этот момент.

Мы должны работать как команда и думать о том, что лучше всего для Ferrari. Сотрудничество наших гонщиков просто невероятное, и я не могу на это жаловаться».

Позднее Льюис Хэмилтон подтвердил слова своего босса: «Мы с Шарлем не боролись. У него был более высокий темп, чем у меня. У меня были проблемы с машиной, поэтому я сказал команде, что могу пропустить его. Это была моя идея».

Комментарии про радиопереговоры Фредерик Вассёр дал ещё до того, как стало известно о дисквалификации обоих гонщиков Ferrari.

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