Менеджер Ломаченко: «У него была травма, через месяц он объявит о...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Менеджер украинского боксера Василия Ломаченко Эгис Климас высказался о будущем боксера.

«Я говорил с Василием, он чувствует себя хорошо. У него была травма спины, сейчас он уже восстанавливается. Василий сейчас понемногу тренируется, а уже через месяц или два он объявит о следующем бое или завершении карьеры. Пока ни Ломаченко, ни его отец никакого решения не приняли», – сказал Климас.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua